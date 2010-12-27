В парке 300-летия собрали более 100 мешков мусора

Петербуржцы вышли на субботник в рамках Дня благоустройства.

21 апреля жители культурной столицы провели масштабный субботник в разных частях Санкт-Петербурга. Представители движения "Красивый Петербург" рассказали о том, сколько мусора они собрали вместе с горожанами в Приморском районе.

Активисты сообщили, что в неблагоустроенной части парка 300-летия общими усилиями вынесли более ста пакетов с мусором. В сквере на Савушкина около дома 112 граждане высадили 25 новых саженцев.

В мероприятии приняли участие местные жители, активисты, представители управляющей компании, ЖКС-1 и администрации Приморского района. В общей сложности почти 50 человек вышли, невзирая на непогоду.

Движение "Красивый Петербург"

Градозащитники выразили слова благодарности администрации Приморского района, муниципалитету, а также коммунальные службы, которые предоставили необходимый инвентарь и спецтехнику и вывезли мусор.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Пушкине вырастет липа, которую посадил Георгий Полтавченко.

Фото: Красивый Петербург