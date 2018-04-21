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В Пушкине вырастит липа, который посадил Георгий Полтавченко
Сегодня, 13:11
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Shdaria
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В Пушкине вырастит липа, который посадил Георгий Полтавченко

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На субботник вышел глава города Георгий Полтавченко. В Пушкине он посадил пять лип.

Сегодня, 21 апреля губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вместе с членами правительства посадили пять лип в Соборном сквере города Пушкина. Об этом сообщает "Петербургский Дневник". 

Глава города вместе с жителями города не пропустил субботник. Вместе с градоначальником деревья сажал вице-губернатор Константин Серов, председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский, глава администрации Пушкинского района Владимир Омельнинцкий и главный федеральный инспектор по Петербургу Виктор Миненко. 

Фото: Петербургский Дневник 
 

Теги: новости петербург , новости спб , полтавченко посадил липу , пушкин
Категории: Лента новостей Новости СПб

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