Горожане не верят в рост зарплат до конца 2020 года

Петербуржцы переживают за свое будущее из-за сложившейся ситуации с коронавирусом.

Петербуржцы, находящиеся сейчас в поиске работы, в большинстве своем не верят, что в ближайшее время зарплаты вырастут. Издание gazeta.spb.ru сообщило, что среди регионов горожане Северной столицы настроены более пессимистично, чем остальные.

Так, взрослые люди обеспокоены своим будущем, потому как из-за коронавируса многие не чувствуют стабильности. Аналитики hh.ru.отмечают в своем исследовании, что работники из Петербурга готовы работать за меньшую зарплату – им важно не потерять заботу. Так, пессимистически настроены топ-менеджеры, руководители среднего звена, сотрудники банковского сектора, представители сфер безопасности и другие.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки не выявлено ни одного умершего от коронавируса.

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