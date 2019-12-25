В Петербурге за сутки не выявлено ни одного умершего от коронавируса

В целом по России подтвердили 83 новых летальных случаев.

За минувшие сутки в Петербурге от новой коронавирусной инфекции никто не скончался. Летальных случаев за указанный период также не выявлено в Ленобласти. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России за прошедшие 24 часа зарегистрировано 83 новых смертей от коронавируса. Больше всего умерших в Москве (12), Ульяновской области (8), Красноярском крае и Омской области (по 7), Краснодарском крае (5).

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 17 176 россиян, выздоровели – 809 387.

Ранее глава Комздрава Петербурга назвал наиболее эффективный способ защиты от ОРЗ.

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