В Петербурге за сутки не выявлено ни одного умершего от коронавируса

За минувшие сутки в Петербурге от новой коронавирусной инфекции никто не скончался. Летальных случаев за указанный период также не выявлено в Ленобласти. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
В целом по России за прошедшие 24 часа зарегистрировано 83 новых смертей от коронавируса. Больше всего умерших в Москве (12), Ульяновской области (8), Красноярском крае и Омской области (по 7), Краснодарском крае (5).
С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 17 176 россиян, выздоровели – 809 387.
Ранее глава Комздрава Петербурга назвал наиболее эффективный способ защиты от ОРЗ.
Фото: pixabay.com
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