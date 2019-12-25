Глава Комздрава Петербурга назвал наиболее эффективный способ защиты от ОРЗ

По его словам, вакцинация позволяет не заразиться самому и не заразить окружающих.

Глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец назвал наиболее эффективный способ защиты от ОРЗ. По его словам, это вакцинация. Об этом сообщает портал 78.ru.

Лисовец резко высказался об антипрививочниках и заявил, что вакцинация является лучшим способом не заразиться самому и не заразить окружающих.

"Нет более эффективного метода профилактики респираторных заболеваний, чем вакцинация. Призывы отказаться от вакцинации приводят к риску всех окружающих заболеть", - отметил эксперт.

Также Лисовец заявил, что, как только вакцинация станет доступна в Петербурге (это произойдет уже на этой неделе), он вместе с семьей обязательно пойдет прививаться.

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