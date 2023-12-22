Горожане бьют тревогу из-за сброса сточных вод в Финский залив

Росприроднадзор проведет проверку в Курортном районе.

Жители Петербурга бьют тревогу из-за сброса сточных вод в Финский залив. В соцсетях горожане жалуются на нарушения в поселках Репино и Комарово. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного Управления Росприроднадзора. В ведомстве пообещали провести проверку.

По словам местных жителей, в Курортном районе есть несколько источниках сбросов, предположительно, хозяйственно-бытовых стоков.

В середине января государственные инспекторы управления провели выездное обследование в Репино. Они проверили водотоки, впадающие в залив. Из-за погодных условий источник поступления сбросов не удалось найти. Мешали глыбы льда на поверхности водных объектов и высокие сугробы.

В Росприроднадзоре планируют сделать еще одно обследование. О результатах проверки расскажут в ближайшее время.

Ранее мы писали, что в Ленобласти начнут следить за сбросом отходов с помощью видеокамер.

Фото: ВКонтакте / Новости Репино