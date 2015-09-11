В Ленобласти начнут следить за сбросом отходов с помощью видеокамер

Нарушителям грозит штраф до 50 тысяч рублей

Постановление о привлечении к ответственности за сброс отходов с транспортных средств теперь может быть вынесено инспекторами экологического надзора на основе записей камер наружного наблюдения, зафиксировавших выгрузку или сброс отходов вне установленных мест. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Физическим лицам грозит штраф до 50 000 рублей, который, несомненно, может стать серьезным аргументом для потенциального нарушителя, чтобы отказаться от незаконного сброса отходов.

С начала года на основе материалов видеофиксации было вынесено 114 постановлений о привлечении владельцев транспортных средств к административной ответственности в упрощенном порядке. Общая сумма штрафов превысила 2 270 000 рублей, из которых 458 000 рублей были оплачены со скидкой 50% в течение 20 дней после оплаты штрафа.

Ранее сообщалось, что экоавтобус по сбору вторсырья начал работу в Волохове.

Фото: Piter.TV