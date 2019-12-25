Городской "Водоканал" погасил векселя на 3 млрд рублей

Возобновлять выпуск векселей предприятие не планирует.

Во вторник, 9 марта, "Водоканал" Петербурга погасил два последних векселя, сообщили в пресс-службе предприятия.

Финансовая устойчивость "Водоканала" восстановлена, поэтому выпуск ценных бумаг не планируют. Отмечается, что это стало возможным благодаря курсу на финансовое оздоровление, которое взяли по поручению губернатора в 2019 году. Годом ранее, в 2018 году, предприятие находилось в предбанкротном состоянии из-за высокой закредитованности. Так, на первое января 2019 года сумма кредита составляла почти 9 миллиардов рублей, кроме того "Водоканал" был должен более трех миллиардов рублей поставщикам и подрядчикам.

Ранее мы писали, что петербуржцы пожаловались "Водоканалу" на работников ЖКС, сбрасывающих снег в канализацию.

Фото: Piter.TV