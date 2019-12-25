Петербургское туристско-информационное бюро отмечает 20-летие

Офисы бюро открылись также в 11 крупных городов мира.

Петербургское туристско-информационное бюро (ТИБ) празднует в мае свой 20-й день рождения, рассказали в пресс-службе комитета по развитию туризма.

Бюро стало первой в России бесплатной службой оказания информационной помощи путешественникам. Как рассказали в комитете, офисы Visit Petersburg за эти годы открылись в Барселоне, Гонконге, Палермо, Нью-Дели и ряде других крупных городов, где специалисты бюро привлекают внимание иностранцев к Петербургу. В 2019 году, напомнили в комитете, поток туристов в Северную столицу оказался рекордным и составил 10,4 миллиона человек. Кроме того, в ТИБ разработали около 500 различных туристских маршрутов.

На сегодняшний день в Петербурге работает три офиса, два мобильных офиса, шесть павильонов и 13 электронных информационных терминалов бюро, а летом на улицы города выходят также информационные помощники, помогающие туристам в самых людных и примечательных местах. За прошлый год сотрудники ТИБ помогли 230 тысячам путешественников из разных стран.

Тем временем, в Петербурге заработал Контакт-Центр для туристов по насущным вопросам.

Фото: Диана Семенова, СПб ГБУ Городское туристско-информационное бюро / "ВКонтакте"