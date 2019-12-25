Городские театры могут открыть к сентябрю

Также придется ограничить наполняемость залов.

Председатель комитета по культуре Константин Сухенко рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что театры начнут открывать к осени.

Это связано с тем, что ситуация с пандемией может затянуться. Однако коллективы мечтают открыть театры хотя бы для репетиций. Кроме того, необходимо будет снизить наполняемость залов, чтобы обеспечивать дистанцию между посетителями с точки зрения эпидемии и требований Роспотребнадзора.

Ранее мы писали, что Эрмитаж могут открыть для посещения в середине лета.

Фото: vk.com/mariinskytheatre