Городские службы завершают подготовку к дождливым летним периодам

На некоторых участках во время дождей образуются озера.

В Петербурге завершается подготовка к дождливым периодам в течение лета. В 2019-м году из-за сильных ливней на дорогах неоднократно образовывались подтопления. Чтобы избежать такую ситуации в этом году, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" провел комплексное обследование территорий города и опредил 17 проблемных адресов. Об этом рассказала пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

На данный момент предприятие досрочно завершило работы на 7 адресах. Речь идет об улице Тельмана, набережной реки Фонтанки, Смольной набережной, проезде под Алмазными мостами по улице Салова и Благодатной, улице Есенина перед проспектов Просвещения, проспекте Энгельса в створе проспекта Луначарского, угле Лиговского проспекта и Воздухоплавательной.

Одним из самых "проблемных" адресов остается перекресток Парашютной и улице Репищева. Выбор подрядчика для разработки технического решения по модернизации пройдет в июне 2020.

Фото: vk.com/spb_today