Городские службы Петербурга переходят на особый режим в праздники

Как будут работать поликлиники МФЦ и ЗАГС в Новый год 2026.

В Санкт-Петербурге утвержден специальный режим работы городских учреждений и служб на период новогодних праздников 2026 года. В период новогодних каникул медицинская помощь жителям будет оказываться ежедневно.

Дежурные взрослые и детские поликлиники продолжат прием пациентов, в том числе с выездом врачей на дом и забором биологического материала. Графики работы размещены на официальных сайтах медучреждений и администраций районов. Плановые госпитализации в праздничные дни проводиться не будут. Запись к врачу доступна через службу 122, порталы "Здоровье петербуржца" и "Госуслуги".

Многофункциональные центры Петербурга завершат прием документов в 12:00 31 декабря. Работа всех МФЦ возобновится 9 января. МФЦ для бизнеса и центр Калининского района на Гражданском проспекте будут принимать посетителей до 17:00 30 декабря и откроются после праздников 12 января. Прием документов на кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимость приостановлен с 13:00 30 декабря до окончания каникул, за исключением обращений по объектам в новых регионах России.

Органы ЗАГС с 31 декабря по 11 января будут закрыты, за исключением отдела регистрации актов о смерти. Регистрация смерти и выдача повторных документов будет проводиться по адресу улица Достоевского, дом 9, литера А, в отдельные дни с 10:00 до 20:00. С 9 января Дворцы бракосочетания № 1 и № 2 возобновят работу, районные отделы ЗАГС и Дворец "Малютка" начнут прием с 10 января. Аварийные и экстренные службы в праздничный период будут работать в усиленном режиме. По данным ГУ МЧС по Петербургу, ежедневно на дежурство заступят около тысячи сотрудников и порядка двухсот единиц техники. Также запланировано проведение профилактической операции "Новый год" для обеспечения безопасности на объектах праздничных мероприятий.

С 31 декабря по 11 января бесперебойную работу электросетей будут обеспечивать 116 бригад "Россети Ленэнерго", в составе которых задействованы 253 специалиста и 117 единиц спецтехники.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.

Фото: Piter.TV