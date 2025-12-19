Городские инвестиции в Петербурге третий год держатся на уровне 99%

Инвестпрограмма Петербурга снова выполнена почти полностью по итогам года.

Адресная инвестиционная программа Санкт-Петербурга по итогам 2025 года исполнена на 99 процентов при общем объеме финансирования 233 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги реализации Адресной инвестиционной программы за 2025 год. По его словам, программа третий год подряд выполняется почти в полном объеме и демонстрирует стабильные показатели освоения бюджетных средств.

Беглов отметил, что синхронизация жилищного и социального строительства позволила значительно увеличить долю внебюджетного финансирования в капитальном строительстве. За последние пять лет этот показатель вырос с 19 процентов до более чем 55 процентов.

По итогам 2025 года в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию 105 новых социальных объектов, из которых 43 были построены за счет инвесторов. В числе реализованных проектов — строительство 26 школ и 25 детских садов, открытие станций метро "Юго-Западная" и "Путиловская", запуск трамвайной линии Купчино – Шушары. Также в течение года завершено строительство 55 объектов коммунальной инфраструктуры, включая новые водоводы. Государственный жилищный фонд города был пополнен на 70 тысяч квадратных метров жилья.

