Городская станция переливания крови приглашает доноров с первой группой крови в субботу

Приём будет вестись без записи с 09:00 до 13:00.

В эту субботу, 28 августа, петербургская Городская станция переливания крови ждет доноров с первой положительной и первой отрицательной группой крови. Принимать доноров будут с 9 утра до часа дня без предварительной записи.

Перед тем, как сдать кровь, необходимо убедиться, что у вас нет противопоказаний. Со списком можно ознакомиться на сайте станции.

Всех остальных доноров ждут в другие дни.

Напомним, недавно в Петербурге завершилась двухдневная акция, организованная социальным проектом "Фонд Доноров", которая была направлена на поддержку городских больниц. Доноры за 2 дня сдали более 100 литров крови

Фото: Piter.tv