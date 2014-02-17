Пациенты петербургских больниц ждут доноров

В Петербурге пройдет двухдневная акция от "Фонда Доноров".

Жителей Петербурга приглашают сдать кровь и поучаствовать в двухдневной акции от "Фонда Доноров". Так, 11 отделений переливания крови будут ждать доноров сегодня и завтра.

Потребность в донорах появилась из-за периода отпусков: многие горожане, регулярно сдающие кровь, не появляются в пунктах переливания до осени. Больницы же работают в штатном режиме, обеспечивая донорской кровью пациентов реанимаций после аварий, несчастных случаев, пожаров, осложнений после операций и больных онкологическими заболеваниями.

Чтобы стать донором, необходимо пройти регистрацию, заполнить анкету и приехать в отделение в удобно время. Перед донацией необходимо ознакомиться с противопоказаниями. Часто донорам отказывают из-за хронических заболеваний, высокой миопии (близорукость от -6), недавней операции, свежей татуировки и др.

Кроме того, многие доноры вакцинируются от новой коронавирусной инфекции, и, согласно рекомендациям, они обязаны воздержаться от донации крови в течение 30 дней после проведенного курса вакцинации. Поэтому сейчас мы ждем добровольцев, которые готовы сдать кровь и помочь людям с онкологическими заболеваниями, и особенно – нашим маленьким пациентам поделилась Мария Мацнева, заведующая отделением переливания крови НМИЦ онкологии имени Петрова

Ранее мы писали, что в Петербурге резко упало число заболевших коронавирусом за сутки.

Фото: pexels