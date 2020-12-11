Петербургские доноры за 2 дня сдали более 100 литров крови

Доноры поучаствовали в двухдневной акции в поддержку городских больниц.

В Петербурге завершилась двухдневная акция, организованная социальным проектом "Фонд Доноров", которая была направлена на поддержку городских больниц. За два дня доноры сдали 110 литров крови, причем на призыв откликнулись и те горожане, которые еще ни разу не были донорами, сообщили в Смольном.

По словам губернатора, быть донором – почетно, а отдать свою кровь – значит подарить кому-то жизнь. Всех желающих принимали 11 отделений переливания крови в разных районах города. Большая часть желающих приехала в Первый медицинский университет имени Павлова, Городскую больницу №26, Городскую клиническую больницу №31 и Петербургский онкоцентр в Песочном.

В больницах забили тревогу из-за периода отпусков и периодом активной кампании по вакцинации: запас крови кончался. Медики напомнили, что после полного цикла вакцинации от коронавирусной инфекции вернуться в ряды доноров можно через 30 дней, а после перенесенного заболевания нужно выждать от 30 до 120 дней в зависимости от тяжести болезни.

Ранее мы писали, что pа первую неделю августа петербуржцы сдали более 450 литров крови.

Фото: Piter.tv