За первую неделю августа петербуржцы сдали более 450 литров крови

Донорами стали 1010 человек.

За первую неделю августа 1010 петербуржцев стали донорами, сдав 452 литра крови на Городской станции переливания крови. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба Смольного.

Также более 10 лет станция переливания крови проводит акцию – донорская суббота. В первую субботу августа благодаря 366 донорам заготовили 165 литров крови.

Желающих сдать кровь и помочь нуждающимся с каждым годом растет. В прошлом году донорами стали 13 589 человек, за первые полгода 2021 года – 14 199 петербуржцев. В среднем станция переливания крови принимает 168 человек в день.

Ранее Piter.tv рассказал об истории донорства и почему это важно.

Фото: Piter.tv