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За первую неделю августа петербуржцы сдали более 450 литров крови
Сегодня, 18:40
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За первую неделю августа петербуржцы сдали более 450 литров крови

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Донорами стали 1010 человек.

За первую неделю августа 1010 петербуржцев стали донорами, сдав 452 литра крови на Городской станции переливания крови. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба Смольного. 

Также более 10 лет станция переливания крови проводит акцию – донорская суббота. В первую субботу августа благодаря 366 донорам заготовили 165 литров крови. 

Желающих сдать кровь и помочь нуждающимся с каждым годом растет. В прошлом году донорами стали 13 589 человек, за первые полгода 2021 года – 14 199 петербуржцев. В среднем станция переливания крови принимает 168 человек в день.

Ранее Piter.tv рассказал об истории донорства и почему это важно.

Фото: Piter.tv

Теги: доноры, кровь
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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