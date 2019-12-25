  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Городская станция переливания крови нуждается в донорах
Сегодня, 14:24
113
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Городская станция переливания крови нуждается в донорах

0 0

В пресс-службе станции сообщили о высокой потребности в крови.

В понедельник, 29 ноября, в пресс-службе СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови" сообщили Piter.tv о высокой потребности в донорской крови.

Согласно данным донорского светофора, необходима кровь доноров с группами 1+, 1-, 2+, 2-, 3+, 3-, 4+, 4-. В будние дни и донорские субботы можно приехать с 9 утра до 13 часов дня 

Перед донацией необходимо ознакомиться с противопоказаниями. 

Ранее мы писали, что в Петербурге появится отделение трансплантации.

Фото: СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови" / Вконтакте 

Теги: городская станция переливания крови, донорство, доноры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии