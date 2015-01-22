Главврач больницы № 15: в Петербурге появится отделение трансплантации

Решение имеет значение для пациентов с онкологией. У больных нет времени ждать, пока найдется подходящий донор.

Главный гематолог Петербурга, главврач больницы № 15 Андрей Новицкий рассказал в беседе с "Петербургским Дневником" о ситуации с донорством костного мозга в городе. Медик заявил, что в российских регистрах есть около 150 тыс. добровольцев, которые хотят помочь больным раком. По его мнению, это в разы меньше, чем в Европе и Америке.

Эксперт-гематолог отметил, что больше всего шансов на выздорoвление дает трансплантация периферических стволовых клеток. Этот метод позволит пациенту не просто войти в стадию ремиссии, он поможет полностью излечиться. Кроме того, ждать месяцы, пока найдется подходящий донор, очень тяжело для пациентов. Поэтому врач решил открыть в Петербурге отделение трансплантации. Автор инициативы подчеркнул, что проект является очень дорогостоящим. Причина того - длительное нахождение пациентов в стационаре. Однако врач уверен, что жизни людей важнее средств.

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Фото: Piter.tv