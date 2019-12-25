Городская администрация удивилась собственным запретам

Из-за изменений в 121 постановление некоторые магазины остались за скобками.

В среду, 8 июля, в издание "Фонтанка" обратилась петербурженка и рассказала, что отправила письмо в соцсеть губернатору Александру Беглову и получила странный, по ее мнению, ответ.

Петербурженка по имени Вероника пояснила, что является хозяйкой магазина профессиональной косметики в одном из гипермаркетов "Окей". В письме губернатору она напомнила, что изменения в 121 постановление разрешили работать любым магазинам с отдельным входом, сохранив запрет для точек в ТЦ. Но работу магазинов, которые арендуют площадь в закассовых зонах продуктовых гипермаркетов, изменения не предусмотрели: ни находятся не в ТЦ, но и отдельного входа не имеют. Предпринимательница уточнила, что ситуация сложилась странная: гипермаркет работает в обычном режиме, половина арендаторов в прикассовой зоне работают, а половина – нет.

На письмо ответил представитель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

А почему ваш магазин не работает? Формальных ограничений в данном случае нет отметил собеседник.

Вероника планирует обратиться в Центр развития и поддержки предпринимательства за QR-кодом, который означает согласие Смольного на возобновление деятельности.

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Фото: "Фонтанка", Piter.TV