Глава СПЧ раскритиковал требования к похоронам в Петербурге во время эпидемии коронавируса

Глава СПЧ отметил, что нужно убедить регионы как можно деликатнее относиться к этому вопросу.

Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев был удивлён строгостью мер, принятых в Петербурге при захоронении умерших от новой коронавирусной инфекции или с подозрением на нее. Об этом он сообщил "Коммерсанту".

Гробы закрыты, хоронить нельзя, а можно только кремировать. Что, вирус живет в мертвом теле и нельзя даже к обработанному телу — на дистанции пусть — подойти и попрощаться? Валерий Фадеев

Глава СПЧ отметил, что нужно убедить регионы как можно деликатнее относиться к этому вопросу, потому "ритуал похорон делает нас людьми".

Петербургские власти лишь в конце мая разрешили хоронить жертв коронавируса рядом с родственниками.

В начале июня пенсионерку из Тихвина оштрафовали за нелегальные похороны мужа.

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