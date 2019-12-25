Глава СПЧ раскритиковал требования к похоронам в Петербурге во время эпидемии коронавируса

Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев был удивлён строгостью мер, принятых в Петербурге при захоронении умерших от новой коронавирусной инфекции или с подозрением на нее. Об этом он сообщил "Коммерсанту".
Гробы закрыты, хоронить нельзя, а можно только кремировать. Что, вирус живет в мертвом теле и нельзя даже к обработанному телу — на дистанции пусть — подойти и попрощаться?
Валерий Фадеев
Глава СПЧ отметил, что нужно убедить регионы как можно деликатнее относиться к этому вопросу, потому "ритуал похорон делает нас людьми".
Петербургские власти лишь в конце мая разрешили хоронить жертв коронавируса рядом с родственниками.
В начале июня пенсионерку из Тихвина оштрафовали за нелегальные похороны мужа.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все