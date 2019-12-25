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Глава СПЧ раскритиковал требования к похоронам в Петербурге во время эпидемии коронавируса
Сегодня, 16:29
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nastya960

Глава СПЧ раскритиковал требования к похоронам в Петербурге во время эпидемии коронавируса

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Глава СПЧ отметил, что нужно убедить регионы как можно деликатнее относиться к этому вопросу.

Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев был удивлён строгостью мер, принятых в Петербурге при захоронении умерших от новой коронавирусной инфекции или с подозрением на нее. Об этом он сообщил "Коммерсанту".

Гробы закрыты, хоронить нельзя, а можно только кремировать. Что, вирус живет в мертвом теле и нельзя даже к обработанному телу — на дистанции пусть — подойти и попрощаться?

Валерий Фадеев

Глава СПЧ отметил, что нужно убедить регионы как можно деликатнее относиться к этому вопросу, потому "ритуал похорон делает нас людьми".

Петербургские власти лишь в конце мая разрешили хоронить жертв коронавируса рядом с родственниками.

В начале июня пенсионерку из Тихвина оштрафовали за нелегальные похороны мужа.

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, похороны, спч
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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