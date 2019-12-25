Города и поселки Выборгского района проведут традиционные праздники в августе

Ежегодные мероприятия состоятся после послабления режима самоизоляции.

Летом в Выборгском районе ежегодно отмечаются Дни городов и поселков. В этом году в связи с эпидемией все массовые мероприятия перенесены на август. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В традиционную программу Дней городов и поселков Выборгского района входят шествие сотрудников местных предприятий и учреждений, возложение цветов к братским захоронениям, различные мероприятия для молодежи, соревнования, концерты. Наконец, самой торжественной составляющей церемония награждения жителей наиболее успешных муниципальных образований.

Ранее мы рассказали о том, что Выборгский Дворец творчества проводит онлайн-смену для детей.

Фото: Piter.TV