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Петербургские власти закупят тест-системы для лабораторий
Сегодня, 11:23
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Петербургские власти закупят тест-системы для лабораторий

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На эти цели из Резервного фонда выделено почти 11 млн рублей.

Власти Петербурга выделили почти 11 миллионов рублей на закупку наборов тест-систем для городских лабораторий. Соответствующее постановление 20 июля подписал губернатор Александр Беглов, деньги выделяются из Резервного фонда правительства города. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Тесты предназначены для проведения иммуноферментного анализа определения иммуноглобулина G. Покупку распределят по девяти лабораториям медорганизаций, которыми заведуют районные администрации Петербурга. Отмечается, что медиков необходимо регулярно тестировать в условиях не самой благополучной эпидемобстановки. Результаты тестирования позволяют  выявить у врачей наличие защитных антител к коронавирусу.

Ранее мы рассказывали, что НИИ в Петербурге начал изучение биомаркеров чувствительности и устойчивости к коронавирусу.

Фото: Piter.TV 

Теги: лаборатория, тесты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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