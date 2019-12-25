Город выделит еще 418 млн рублей на выплаты медикам

Деньги выделят из резервного фонда.

В четверг, 1 сентября, стало известно, что Смольный выделит еще 418 миллионов рублей на выплаты медработникам и водителям скорой помощи, которые пострадали от коронавируса из резервного фонда города.

С соответствующим постановлением можно ознакомиться на портале нормативно-правовых актов. Выплатами займется комитет по социальной политике Петербурга. Всего на выплаты пострадавшим медицинским работникам выделили 8,6 миллиарда рублей, а из резервного фонда – 1,8 миллиарда рублей.

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Фото: Piter.TV