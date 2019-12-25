Комплексное решение экологических проблем снизило нагрузку на бюджет Петербурга

Среди них ликвидация спуска отходов в реки, рекультивация полигона и уничтожение незаконных свалок.

Комплексное решение экологических проблем в Петербурге позволило снизить нагрузку на городской бюджет. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на ежегодном отчете в ЗакСе.

По словам градоначальника, в городе создали аварийную экологическую службу, за прошлый год ее специалисты ликвидировали 24 спуска отходов в Карповку. Это позволило повысить уровень очистки стока до 99%. Кроме того, в минувшем году завершили первый этап рекультивации полигона "Новоселки", полигон "Красный Бор" передали в собственность страну, а по городу исчезло 273 несанкционированных свалки. Губернатор отметил, что принятые действия сохранили городу порядка сотни миллионов рублей.

Экологи полагают, что природа пострадает от карантина.

Фото: СПб ГУП "Экострой" / "ВКонтакте"