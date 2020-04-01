В Петербурге отменили массовые мероприятия на годовщину теракта в метро

В этот день родственники пострадавших собирались в храмах, чтобы помянуть родных и попросить здоровья выжившим.

В этом году в Петербурге не будут проводить массовые мероприятия на годовщину теракта в метро. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщил председатель городского Комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

В этот день родственники пострадавших собирались в храмах, чтобы почтить память умерших и попросить здоровья выжившим. Однако в этом году в планы вмешалась пандемия коронавируса.

"Но мы постоянно общаемся со всеми, кто пострадал 3 апреля 2017 года, знаем обо всех проблемах и стараемся их решать", - отметил Ржаненков.

В общественной организации "Ассоциация оказания помощи жертвам терактов и ЧС "Надо жить" заявили, что собираются вспомнить и почтить память жертв теракта минутой молчания. Ранее планировалось, что в 12:00 состоится панихида в соборе Святой Живоначальной Троицы (Троице-Измайловском соборе). В 13:00 ожидалось открытие памятной доски в перронном зале на станции "Технологический институт".

Ранее мы писали, что в Петербурге с 1 апреля закрыты девять станций метро.

Фото: Piter.TV