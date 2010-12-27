В эксплуатацию планируется ввести "Проспект Славы", "Дунайскую" и "Шушары".

К концу 2018 года в Петербурге появится три новых станции метро. В эксплуатацию планируется ввести "Проспект Славы", "Дунайскую" и "Шушары". Об этом сообщает директор СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" Вячеслав Урусов.

На новом участке Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена уже завершены строительные работы. В настоящее время на станциях ведутся отделочные работы, а также монтируется оборудование инженерных систем.

Ранее мы писали, что СК завершил следственные действия по делу о теракте в метро Петербурга‍.

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