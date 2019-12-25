Петербург начнут украшать к Новому году уже 9 ноября

Из-за коронавируса финансирование оформления к празднику сократили на 25%.

Во вторник, 6 октября, стало известно о том, что Северную столицу начнут украшать к новогодним праздникам уже в ноябре. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Планируется, что город начнут украшать уже 9 ноября. А к 1 декабря праздничный облик приобретут Невский, Московский проспекты и Пулковское шоссе. К середине месяца гирлянды засветятся. Чуть позже зажгутся огни на новогодних елях, Дворцовом мосту и главной новогодней елке на Дворцовой площади.

Отмечается, что в этом году из-за пандемии коронавируса финансирование оформления к празднику сократили на 25%.

Ранее мы сообщали о том, что во вторник в Петербурге будет тепло, но дождливо.

Фото:pixabay