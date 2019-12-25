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Город начнут готовить ко второй волне коронавируса
Сегодня, 21:58
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smirenny

Город начнут готовить ко второй волне коронавируса

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В случае чего для госпиталя займут все павильоны "Ленэкспо".

В среду, 3 июня, глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец заявил, что город рассчитывает на лучшее, но будет готовиться и к худшему, то есть ко второй волне коронавируса. 

Администрация рассматривает возможность расширения количества коек для пациентов. В случае чего для госпиталя займут все павильоны "Ленэкспо". Госпиталь также хотят перепрофилировать, чтобы получить помощь могли пациенты, которым требуется кислород и реанимация.

Напомним, что в ближайшие три дня станет ясно, вышел ли город на плато.

Фото: Piter.TV

Теги: вторая волна коронавируса, коронавирус, первая волна коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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