Город начнут готовить ко второй волне коронавируса

В случае чего для госпиталя займут все павильоны "Ленэкспо".

В среду, 3 июня, глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец заявил, что город рассчитывает на лучшее, но будет готовиться и к худшему, то есть ко второй волне коронавируса.

Администрация рассматривает возможность расширения количества коек для пациентов. В случае чего для госпиталя займут все павильоны "Ленэкспо". Госпиталь также хотят перепрофилировать, чтобы получить помощь могли пациенты, которым требуется кислород и реанимация.

Напомним, что в ближайшие три дня станет ясно, вышел ли город на плато.

Фото: Piter.TV