Город Высоцк отпраздновал юбилей

Небольшой, но крайне важный для обороны страны город отпраздновал свое 70-летие.

25 августа в одном из самых малых городов России, Высоцке прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню города. В этом году населенный пункт отмечал свое 70-летие.

История Высоцка не ограничивается 70 годами и уходит корнями далеко в XVI век. Первое упоминание о городе на этом месте датируется 1532 годом. Об этом даже гласит информационная табличка, установленная недалеко от пристани. Больше всего город начал развиваться во времена Петра I. Царь высоко оценил стратегическое значение этого места и велел построить оборонительные сооружения, которые бы закрывали врагу подходы к Выборгу.

Городской праздник посетили местные жители, а также представители областного и районного правительства. Советник Губернатора Ленинградской области по Северному округу Александр Караванский передал жителям Высоцка поздравления от главы региона Александра Дрозденко. Поздравить горожан от имени администрации Выборгского района приехал зам.главы Андрей Голобородько.

Высоцк - город со славным боевым прошлым и прекрасными сложившимися традициями. В настоящее время обновляется его инфраструктура, появляются новые культурные объекты, во многом благодаря самим жителям. Ваше трудолюбие заслуживает самых высоких слов признательности. - заместитель главы администрации Выборгского района Андрей Голобородько

70-летие города празднуется с момента получения им современного названия. Его Высоцк получил в 1948 году, в честь Героя Советского Союза Кузьмы Демидовича Высоцкого, погибшего неподалеку 4 марта 1940 года.

Одновременно с Высоцком свой день рождения отметил поселок Красносельское. Правда, торжество в поселке чуть не сорвал ливень.

Фото: Сергей Фролов (YouTube), пресс-служба администрации МО "Выборгский район"