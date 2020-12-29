Город Шуша предложили объявить культурной столицей тюркского мира

Данный статус подчеркнёт значимость Шуши для исламского мира.

Город Шуша в Нагорном Карабахе предложили объявить культурной столицей тюркского мира в 2022 году. С инициативой выступили в Тюркском совете, рассказал генсек организации Багдад Амреев во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В состав совета входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Венгрия участвует как наблюдатель.

Предлагаем объявить в 2022 году город Шуша такой столицей, провести многочисленные мероприятия культурного характера. Багдад Амреев, генсек Тюркского совета

По его словам, данный статус подчеркнёт значимость Шуши для исламского мира. Амреев попросил согласия на это у Алиева. Он выразил уверенность, что свой былой облик город вернёт после восстановления.

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Видео: YouTube / Baku TV