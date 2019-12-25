Горизбирком выделит около 859 млн рублей на выборы депутатов Госдумы и ЗакС

На работу самого Горизбиркома потратят 37 миллионов рублей.

Петербургской избирательной комиссии выделили 408,3 миллиона рублей из федерального бюджета, а на работу Горизбиркома потратят 37 млн рублей. Об этом сообщила зампред комиссии Алла Егорова на заседании ГИК, передает издание ЗакС.ру.

По словам Егоровой, на работу нижестоящих комиссий выделили 327 миллионов рублей. В период подготовки к выборам нижестоящие избиркомы получат 38,6 млн рублей, которые потратят на изготовление бюллетеней и другой печатной продукции. Еще 4 млн было решено зарезервировать.

Региональный бюджет выделил на выборы депутатов Законодательного собрания 451 млн рублей. На работу Горизбиркома из этих денег планируется потратить 34,5 млн рублей. Еще 75 млн рублей пойдут на бюллетени и канцелярию для нижестоящих комиссий.

По словам Егоровой, 328 млн потратят на работу нижестоящих избирательных комиссий и около 12 млн рублей было зарезервировано на оплату налогов и организацию временных избирательных участков.

Отметим, что выборы в Думу и ЗакС назначили на 19 сентября. Голосование продлится с 17 по 19 сентября.

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Фото: Piter.TV