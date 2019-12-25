Горизбирком одобрил изменение границ четырех избирательных округов в Петербурге

Санкт-Петербургская избирательная комиссия одобрила изменение границ четырех одномандатных округов для проведения выборов в Законодательное собрание. Заседании комиссии прошло сегодня, 27 октября.
Дело в том, что в двух из них количество избирателей на 20% выше средней нормы. Было решено, что к избирательному округу №1 присоединится территория муниципалитета "Морские ворота". Ранее он входил в составил округа №16.
Территория МО №54 частично перейдет в округ №15. На данный момент он входит в состав округа №23.
Внесенные изменения представят Законодательному собранию.
Напомним, в конце сентября ЦИК РФ предложил Горизбиркому Петербурга досрочно сложить полномочия. В избиркоме этого делать не стали.
Фото: скрин из трансляции Горизбиркома / vk.com/stpbik
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