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Горизбирком одобрил изменение границ четырех избирательных округов в Петербурге
Сегодня, 11:54
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nadezhda_sib

Горизбирком одобрил изменение границ четырех избирательных округов в Петербурге

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Поправки представят на согласование депутатам ЗакСа.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия одобрила изменение границ четырех одномандатных округов для проведения выборов в Законодательное собрание. Заседании комиссии прошло сегодня, 27 октября. 

Дело в том, что в двух из них количество избирателей на 20% выше средней нормы. Было решено, что к избирательному округу №1 присоединится территория муниципалитета "Морские ворота". Ранее он входил в составил округа №16. 

Территория МО №54 частично перейдет в округ №15. На данный момент он входит в состав округа №23. 

Внесенные изменения представят Законодательному собранию. 

Напомним, в конце сентября ЦИК РФ предложил Горизбиркому Петербурга досрочно сложить полномочия. В избиркоме этого делать не стали. 

Фото: скрин из трансляции Горизбиркома / vk.com/stpbik

Теги: горизбирком, избиратели, муниципальный округ
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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