Горизбирком одобрил изменение границ четырех избирательных округов в Петербурге

Поправки представят на согласование депутатам ЗакСа.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия одобрила изменение границ четырех одномандатных округов для проведения выборов в Законодательное собрание. Заседании комиссии прошло сегодня, 27 октября.

Дело в том, что в двух из них количество избирателей на 20% выше средней нормы. Было решено, что к избирательному округу №1 присоединится территория муниципалитета "Морские ворота". Ранее он входил в составил округа №16.

Территория МО №54 частично перейдет в округ №15. На данный момент он входит в состав округа №23.

Внесенные изменения представят Законодательному собранию.

Напомним, в конце сентября ЦИК РФ предложил Горизбиркому Петербурга досрочно сложить полномочия. В избиркоме этого делать не стали.

Фото: скрин из трансляции Горизбиркома / vk.com/stpbik