Горизбирком прокомментировал задержание женщины с пачкой бюллетеней в Петербурге

Женщина оказалась членом комиссии.

Женщина, задержанная на входе в УИК №2188 в Центральном районе с пачкой бюллетеней, оказалась членом комиссии. Об этом 17 сентября рассказал член Горизбиркома Юрий Кузьмин.

Днем сотрудники полиции остановили женщину и попросили открыть сумку, в которой обнаружили более сотни бюллетеней. После чего женщину задержали. По словам Кузьмина, бюллетени были настоящими, а не поддельными. Он заявил, что бюллетени не успели подготовить накануне выборов, поэтому их принесли 17 сентября. Такое поручение дала глава УИК.

В настоящее время бюллетени лежат в сейфе, в который их положили в присутствии полиции и заинтересованных лиц. Они будут пересчитаны после голосования, в 20:00, под камерами видеонаблюдения также в присутствии сотрудников правоохранительных органов, заинтересованных лиц.

Произошла не совсем приятная ситуация, которая однако же не повлекла нарушение ничьих избирательных прав. Это процедурное нарушение. Естественно ни о каких фальсификациях там не может быть и речи, потому что бюллетени не были заполнены. Юрий Кузьмин, член Горизбиркома

Ранее Горизбирком предоставил данные по явке на выборах в Петербурге.

Фото: Piter.tv