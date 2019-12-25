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Горизбирком прокомментировал задержание женщины с пачкой бюллетеней в Петербурге
Сегодня, 21:13
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Горизбирком прокомментировал задержание женщины с пачкой бюллетеней в Петербурге

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Женщина оказалась членом комиссии.

Женщина, задержанная на входе в УИК №2188 в Центральном районе с пачкой бюллетеней, оказалась членом комиссии. Об этом 17 сентября рассказал член Горизбиркома Юрий Кузьмин.

Днем сотрудники полиции остановили женщину и попросили открыть сумку, в которой обнаружили более сотни бюллетеней. После чего женщину задержали. По словам Кузьмина, бюллетени были настоящими, а не поддельными. Он заявил, что бюллетени не успели подготовить накануне выборов, поэтому их принесли 17 сентября. Такое поручение дала глава УИК. 

В настоящее время бюллетени лежат в сейфе, в который их положили в присутствии полиции и заинтересованных лиц. Они будут пересчитаны после голосования, в 20:00, под камерами видеонаблюдения также в присутствии сотрудников правоохранительных органов, заинтересованных лиц. 

Произошла не совсем приятная ситуация, которая однако же не повлекла нарушение ничьих избирательных прав. Это процедурное нарушение. Естественно ни о каких фальсификациях там не может быть и речи, потому что бюллетени не были заполнены.

Юрий Кузьмин, член Горизбиркома 

Ранее Горизбирком предоставил данные по явке на выборах в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: бюллетени, выборы, горизбирком
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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