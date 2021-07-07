Горизбиркому дополнительно выделят 91 млн рублей на маски и дезинфекцию во время выборов

Городская избирательная комиссия Петербурга получит еще 91,46 млн рублей на организацию выборов из федерального бюджета. Об этом на заседании комиссии 7-го июля сообщила заместитель председателя Горизбиркома Алла Егорова.
Средства пойдут на организацию в Петербурге соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при проведении выборов в Госдуму. Речь идет о закупке масок.
Всего на выборы выделят, с учетом принятых изменений, 499,7 млн рублей.
В ЦИКе пригрозили Петербургу "кардинальными мерами" в случае нарушений на грядущих выборах. Элла Памфилова напомнила, что у центральной комиссии есть полномочия снимать председателей горизбиркомов.
Видео: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все