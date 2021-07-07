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Горизбиркому дополнительно выделят 91 млн рублей на маски и дезинфекцию во время выборов

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Проект единогласно поддержали все члены Горизбиркома.

Городская избирательная комиссия Петербурга получит еще 91,46 млн рублей на организацию выборов из федерального бюджета. Об этом на заседании комиссии 7-го июля сообщила заместитель председателя Горизбиркома Алла Егорова.

Средства пойдут на организацию в Петербурге соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при проведении выборов в Госдуму. Речь идет о закупке масок. 

Всего на выборы выделят, с учетом принятых изменений, 499,7 млн рублей. 

В ЦИКе пригрозили Петербургу "кардинальными мерами" в случае нарушений на грядущих выборах. Элла Памфилова напомнила, что у центральной комиссии есть полномочия снимать председателей горизбиркомов. 

Видео: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Теги: бюджет, выборы, горизбирком
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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