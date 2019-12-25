Памфилова пригрозила кардинальными мерами при нарушениях на выборах в Петербурге

Выборы в этом году будут многодневными: с 17 по 19 сентября.

Если на выборах в 2021 году в Петербурге будут нарушения, то ЦИК применит "серьезные, кардинальные меры". Об этом сказала на форуме молодых политологов "Дигория" председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Ее слова передал "ТАСС".

По мнению Памфиловой, он смены председателя Горизбиркома ничего не изменится. Напомним, в ноябре 2020-го года вместо Виктора Миненко председателем стала Наталья Чечина.

Чтобы кардинально оздоровить [ситуацию], недостаточно наших мер, надо, чтобы это понимали и заксобрание, и глава города, а не противопоставляли свою позицию ЦИК. Элла Памфилова, глава ЦИК.

Председатель ЦИК считает, что с муниципальных выборов 2019-го года никаких позитивных изменений не произошло, при этом Александр Беглов считает, что все хорошо. Если грядущие выборы пройдут без нарушений, то тогда в Центризбиркоме будут готовы извиниться. Если нет - то может дойти до "кардинальных" мер.

Фото: ЦИК РФ