Горизбирком намерен продлить срок тестирования членов комиссий на COVID-19

Порядок тестирования членов и работников аппаратов избиркомов города на COVID-19 утвержден.

Городская избирательная комиссия Петербурга объявила о продлении утвержденного порядка тестирования членов и работников аппаратов избирательных комиссий Северной столицы.

В сообщении ведомства от 20 июня приводится информация, что тестирование должно было закончиться до 19 июня. В настоящее время решается вопрос о продлении этого срока, он прояснится после ответа главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Натальи Башкетовой. Ей был направлен соответствующий запрос, сообщила "Фонтанка".

Ранее мы сообщали о том, что Петербург в целом готов к голосованию по поправкам в Конституцию. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов по итогам рабочего объезда Невского района.

Фото: Piter.tv