Горизбирком может отменить результаты выборов в МО Светлановское

Как сообщил Мейксин, у избирательной комиссии после контрольных мероприятий возникли сомнения в соблюдении всех процедур голосования.

Стало известно, что председатель Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин заявил, что МО Светлановское инициирована проверка. Об этом 13 сентября Мейксин рассказал в своем телеграм-канале.

После проверки результаты выборов могут отменить. Как сообщил Мейксин, у избирательной комиссии после контрольных мероприятий возникли сомнения в соблюдении всех процедур голосования. В связи с этим состоится проверка в отношении УИК № 345 и ТИК № 22, в результате чего будет принято окончательное решение.

Ранее в Петербурге завершились довыборы в муниципалитеты. В ночь с 11 на 12 сентября глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии подвел предварительные итоги.

Фото: Piter.tv

