Горы мусора образовались в центре Петербурга

ЖКС не предоставил ключи от контейнерных площадок.

Стало известно, почему в центре Петербурга образовались горы мусора. Причину назвали в администрации Центрального района во вторник, 3 мая.

Выяснилось, что ЖКС не предоставил ключи от контейнерных площадок. В заявлении администрации в Telegram-канале указали, что "управляющая компания "ЖКС №2 Центрального района" с 1 мая прекратила вывозить на улицу мусорные контейнеры…На данный момент по многим адресам управляющей компанией не обеспечен доступ к контейнерным площадкам, ответственным лицам перевозчика ещё не переданы ключи от ворот".

О необходимости вывезти мусор горожан попросили сообщать по телефону 272-11-44. В районе заверили, что этой ситуацией занимаются.

Ранее мы писали, что в Парке Строителей прошла акция "Добрый субботник". Ежегодно работники строительной сферы присоединяются к уборке города.

Фото: Вконтвкте / Центральный район за комфортную среду