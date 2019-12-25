Для размещения больных предусмотрено 167 коек.

В четверг, 14 мая, стало известно о том, что Горбольница № 15 начнет принимать пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.

Отмечется, что больница на Авангардной улице начнет принимать больных COVID-19 в ближайшие дни. В настоящий момент известно, что в медучреждении развернули 167 коек.

Для пациентов с инсультом и проходящих диализ предусмотрена маршрутизация. Больных переведут в другие больницы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге врачам НИИ Джанелидзе подарили противовирусные и антисептики.

Фото:яндекс карты