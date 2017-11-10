Google остро высмеяла все недостатки iPhone

В сети появилась реклама смартфона, в котором остро выявлены все недостатки айфона.

На популярном видеохостинге YouTube появилось видео от Google рекламирующее смартфон Pixel 2.

Все бы ничего, но в этой рекламе новый смартфон сравнивается с продуктом от компании Apple - iPhone. Как известно, основным недостатком продукта от "яблока" является память, которую невозможно расширить. Размер памяти можно выбрать сообразно размеру кошелька. Чем больше объем памяти, тем дороже стоит и так недешевый айфон.

Корпорация Google напомнила, что она предоставляет бесплатное "облако", но только до 2020 года.

Видео: YouTube/Made by Google