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MShaffter
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Google остро высмеяла все недостатки iPhone

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В сети появилась реклама смартфона, в котором остро выявлены все недостатки айфона.

На популярном видеохостинге YouTube появилось видео от Google рекламирующее смартфон Pixel 2.

Все бы ничего, но в этой рекламе новый смартфон сравнивается с продуктом от компании Apple - iPhone. Как известно, основным недостатком продукта от "яблока" является память, которую невозможно расширить. Размер памяти можно выбрать сообразно размеру кошелька. Чем больше объем памяти, тем дороже стоит и так недешевый айфон. 

 

Корпорация Google напомнила, что она предоставляет бесплатное "облако", но только до 2020 года.

Видео: YouTube/Made by Google

 
Теги: айфон , гаджеты , гугл , новинки , реклама
Категории: Общество Мировые новости Лента новостей

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