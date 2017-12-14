Google уместил в 2 минуты главные события 2017 года в Мире

Появилось видео от Google, в котором показаны главные события уходящего 2017 года.

Накануне, 13 декабря, Piter.TV сообщал о главных событиях 2017 года в России от Google. Появились итоги и по всему Миру с 2х минутным клипом.

В коротенькое видео были помещены главные события уходящего 2017 года. Это наводнения, ураганы и пожары, выборы президентов США и Франции, массовый расстрел людей в Лас-Вегасе, землетрясение в Мексике, война в Сирии и террористические акции, мировые премьеры фильмов, музыкальные клипы и многое другое.

Самые частые запросы в поиске: Ураган Ирма, iPhone 8 и iPhone Х. Самыми популярными людьми в уходящем году по частоте запросов стали Matt Lauer (Мэтт Лауэр), Meghan Markle (Мэган Маркл), Nadia Toffa(Надя Тоффа). В 10ку вошли такие знаменитые личности Кевин Спейси, Мелания Трамп, Харви Ванштейн.

В глобальных новостях читали про ураган Ирму, Лас-Вегасского стрелка, биткоинах. "Очумелые ручки" больше всего хотели научиться сделать слизь, очки для солнечного затмения, спиннер. Самой популярной песней по частоте запросов стала конечно Despacito. А вот начинающие кулинары больше всего хотели научиться готовить куриную грудку.

Видео: Google