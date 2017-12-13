Итоги 2017 года в России от Google: теракт в Петербурге, митинги и "Матильда"

Google традиционно подвел итоге года на основе данных, которые люди хотели узнать в поисковике. В России среди самых горячих тем оказались теракт в Петербурге, оппозиционные митинги и скандал вокруг фильма "Матильда".

Google выпустил традиционный видеоролик с самыми популярными темами, которые пользователи хотели узнать в поисковике в 2017 году. В российском варианте видео текст зачитали участники группы "Каста".

По версии компании главными событиями в России стали жеребьевка Чемпионата мира по футболу 2018 года, Чемпионат по хоккею и Кубок конфедераций. В поисковике узнавали о митингах оппозиции, теракте в Петербурге, скандале вокруг фильма "Матильда" и урагане в Москве. Россияне часто спрашивали как начать майнить и что такое "хайп".

Мемами года в России стали Ждун, "Это фиаско, братан". Самыми популярными рэп-исполнителями стали Oxxxymiron, Face и Гнойный. Люди интересовались в поисковике о шоу Юрия Дудя и выдвижении Ксении Собчак в президенты.

В мировом видео упомянули масштабные лесные пожары, последствия урагана "Ирма", ядерные угрозы Северной Кореи. стену между США и Мексикой. В Google люди хотели узнать о том как помочь пострадавшим от природных катаклизмов и том, сколько в мире беженцев. Популярными в мире были мем с турецким поваром, посыпающим солью стейк.

В видео показали и отрывки популярных сериалов: "Игра престолов" и "Очень странные дела".

Видео: Youtube / Google