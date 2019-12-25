Василий Пискарев рассказал об общении комиссии ГД с руководством компании Google.

Google согласилась обозначить на карте Курилы как часть России. Об этом журналистам рассказали в Госдуме по итогам встречи членов комиссии по расследованию фактов вмешательства стран во внутренние дела России. Российские представители обратили внимание компании на то, что на картах острова Курильской гряды не обозначены как территория РФ. С приведенными доводами руководство сервиса согласилось.

Мы обратили внимание, что на части территории России наши, в частности, острова в Тихом океане, входящие в Курильскую гряду, не обозначены как территория Российской Федерации. Василий Пискарев, глава комиссии

Также специалисты обратили внимание Google на то, что многие российские незапрещенные ресурсы подвергаются цензуре. В частности, речь идет о фильмах про Беслан и Ржев. Такая ситуация вызывает у депутатов недоумение. Руководство компании согласилось с официальной позицией РФ и по этому вопросу. Представители сервиса заметили, что будут работать с предоставленными материалами. после чего устранят все нарушения национального законодательства.

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Фото: Piter.tv