Ежегодная конференция разработчиков запланирована на 18-20 мая.

В Google назвали дату анонса Android 12. Об этом в собственном Instagram-аккаунте написал глава американской компании Сундар Пичаи. Он заявил, что ежегодная конференция разработчиков состоится с 18 по 20 мая. В текущем году событие будет проведено в онлайн-формате. Его смогут увидеть все желающие. Об этом сообщили журналисты издания "Профиль".

Специалист уточнил, что в рамках мероприятия будет продемонстрирована новая операционная система Android 12. Отметим, что ОС будет доступна для разработчиков в формате предварительной сборки. В ближайшее время представители компании начнут бета-тестирование продукта. Google отдельно сообщит дату выхода финальной версии.

Согласно распространенной в СМи информации, компания в рамках конференции может также рассказать о нововведениях для собственного браузера Chrome, виртуального помощника Google Assistant и других своих приложений.

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Фото и видео: Instagram/sundarpichai

