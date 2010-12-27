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Google выдавал фотографию Путина по запросу "аутист"
Сегодня, 18:41
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Rybka123
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Google выдавал фотографию Путина по запросу "аутист"

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В компании быстро ликвидировали проблему. Но кое-что осталось.

В пятницу, 24 августа, поисковик Google начал на запрос "аутист" выдавать фотографию президента России Владимира Путина. Внимание на это обратили пользователи паблика "Лентач".

В компании быстро ликвидировали проблему, однако пронырливые юзеры успели сделать скриншоты. Как видно на картинке, после запроса "аутист" в топ выходит статья из "Википедеии" с картинкой главы РФ. На самом ресурсе изображение президента отсутствует.  

 

 

Несмотря на то, что данную проблему в Google устранили, снимок Путина появляется среди первых в разделе картинок. Там он соседствует рядом с фотографиями Билла Гейтса, которого некоторые считают больным аутизмом. 

 

Причина сбоя Google с выдачей неправильного снимка "Википедии" не известна. В топе картинок президент оказался из-за статьи "Путин — аутист?", опубликованной на сайте "ИноСМИ.ру".

Фото: kremlin.ru

Теги: google , аутист , путин
Категории: Лента новостей Мировые новости

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