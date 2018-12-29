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В Google Картах детские сады стали крематориями
Сегодня, 11:32
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nastya960

В Google Картах детские сады стали крематориями

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В системе произошла техническая ошибка.

В социальных сетях появилась информация о том, что на картах Google детские сады вдруг почему-то стали крематориями. Очевидцы стали делиться скриншотами карты.

Позже пресс-служба компании Google ответила, что это произошло из-за технической ошибки. Исправить ее обещают в ближайшее время. Однако, дать комментарий насчет хакерской атаки в компании не смогли, пока что это не известно.

На картах было переименовано примерно 20 детских садов, большинство из которых находятся в Центральном административном округе.

 Ранее на Piter.TV: Google ведет дела на мировой арене по двойным стандартам.
Фото: Google-карты 

 

 

Теги: гугл, гугл-карты, детский сад, карты, крематорий
Категории: Лента новостей, Новости России,

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