Google ведет дела на мировой арене по двойным стандартам

Александр Малькевич в интервью "ПолитЭксперт": " Если кто-то из россиян пишет комментарии и посты, то он обязательно "тролль" и ужасный человек - его блокируют.

В компании Google рассказали о блокировке аккаунтов и каналов, которые только косят под американские и размещают политические публикации. Директор группы анализа угроз компании Google Шейн Хантли сообщил, что попыток "напасть" на предвыборную систему американцев "удивительно мало". Несмотря на это, интернет-гигант только в августе удалил 39 каналов YouTube , которые "были частью иранской кампании влияния".Об этом сообщает издание "ПолитЭксперт".

Вы не можете скрывать, кто вы, притворяться американцем и вести скоординированную политическую деятельность на наших платформах. Мы охотимся за этой активностью и нейтрализуем ее, когда найдем. Шейн Хантли

На самом деле в правилах Гугла не прописано, что политические темы запрещены, н перед выборами была фактически введена цензура. Зачищают в том числе и аккаунты, зарегистрированные русскими.

В интервью изданию "ПолитЭксперт" первый зампредседателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич заметил, что у Гугла политика двойных стандартов.

Боты в социальных сетях ведут работу из той же Америки и Европы. Очень много их и на Украине. Но если кто-то из россиян пишет комментарии и посты, то он обязательно "тролль" и ужасный человек - его блокируют. А если это группа украинских блогеров, то они, конечно, "борцы за правое дело и вообще молодцы". Их, наоборот, продвигают. Александр Малькевич, эксперт

Компания Гугл нарушает свои же правила и демократические принципы. Зачистка и блокировка российских ресурсов вообще похожа на информационную войну, которая ведется целенаправленно.