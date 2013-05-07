Эксперт прокомментировал желание Google сотрудничать с российскими властями

Согласно российскому законодательству, руководство сетей должно блокировать "деструктивный контент", но не все компании на это соглашаются.

Главы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил о том, что Google готова сотрудничать с российскими властями. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что свою роль сыграла ситуация с Twitter, который несколько раз штрафовали.

Желание к сотрудничеству не означает, что нарушений больше не будет, однако это прогресс во взаимоотношениях России и мировых IT-компаний. Есть вероятность, что после решения вопроса с "зачисткой контента" власти могут потребовать локализовать сервера компании, которые хранят данные россиян, на территорию страны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Google согласилась обозначить на карте Курилы как часть России.

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