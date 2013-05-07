Эксперт прокомментировал желание Google сотрудничать с российскими властями

Главы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил о том, что Google готова сотрудничать с российскими властями. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что свою роль сыграла ситуация с Twitter, который несколько раз штрафовали.
Желание к сотрудничеству не означает, что нарушений больше не будет, однако это прогресс во взаимоотношениях России и мировых IT-компаний. Есть вероятность, что после решения вопроса с "зачисткой контента" власти могут потребовать локализовать сервера компании, которые хранят данные россиян, на территорию страны.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Google согласилась обозначить на карте Курилы как часть России.
Фото: Pixabay
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