Google и TikTok могут оштрафовать на несколько миллионов рублей за неприемлемый контент

Судья получил протокол в отношении Google. За административное правонарушение по ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ, компании грозит штраф в размере от 3 до 8 миллионов рублей. Штраф в размере 4 миллионов рублей может получить TikTok. В соцсети публикуются материалы, запрещенные в РФ (ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ).

Google и TikTok могут оштрафовать на 8 миллионов и 4 миллиона рублей, соответственно, за отказ удалить данные, распространение которых запрещено законодательством РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на 422-ой участок мирового судьи Таганского района Москвы.

Судья получил протокол в отношении Google. За административное правонарушение по ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ, компании грозит штраф в размере от 3 до 8 миллионов рублей. Заседание назначено на 7 апреля. В статье говорится об отказе удалить призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическим изображением несовершеннолетних, а также способах и методах разработки и использования наркотиков.

Штраф в размере 4 миллионов рублей может получить TikTok. В соцсети публикуются материалы, запрещенные в РФ (ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ). Компании грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Заседание состоится также, 7 апреля.

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Фото: google.ru